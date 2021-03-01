Экс-игрок сборной России – о Семенович: зовите Аньку! Скажите, чтобы она без лифчика приходила

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров вновь нелестно высказался в адрес певицы и актрисы Анны Семенович.

Экс-игрок "Зенита" объяснил свои слова о груди экс-фигуристки, когда посоветовал ей отрезать "сиськи", чтобы было легче передвигаться по льду.

"Блин, для всех мужиков – это "сиськи"! Для женщин и для всех остальных – это грудь. Девочки, которые занимаются фигурным катанием… Если у них в 15 лет вырастают сиськи, они просто по физиологии не могут прыгать прыжки. Мой посыл был только к этому. Готов ли встретиться с Семенович? Зовите Аньку, зовите! Только скажите, чтобы она без лифчика приходила. Так будет интереснее для народа", – цитирует Быстрова Чемпионат.com.

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