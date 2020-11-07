Экс-девушка "нового Шевченко", ушедшая к игроку "Шахтера", снялась полуобнаженной

Девушка защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Даша Савина порадовала поклонников невероятно соблазнительными снимками.

У себя в Instagram, на который подписались более 86 тысяч человек, она опубликовала серию фотографий, на которых ее грудь едва прикрыта пиджаком. Телеведущая также поделилась своим мнением о том, как нужно себя вести, чтобы достичь успеха в жизни.

"Мило быть милым, но если хочешь чего-то добиться в жизни – умей быть стервой", – подписала Савина снимки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша встречалась с нападающим "Динамо" Владиславом Супрягой, однако через несколько месяцев после расставания с игроком киевского клуба она ушла к Бондарю, с которым они вместе выигрывали чемпионат мира до 20 лет в составе сборной Украины.

Новость об отношениях Савиной и защитника "горняков" вызвала большой резонанс среди футболистов "Динамо" и "Днепра-1", которые раскритиковали нового бойфренда телеведущей. Одним из высказываний отметился полузащитник киевлян Георгий Цитаишвили.

Напомним, что сенегальский агент Ибрагима Сонко назвал Супрягу "новым Шевченко".