Экс-девушка "нового Шевченко", ушедшая к игроку "Шахтера", снялась полуобнаженной

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
1,7 т.
Даша Савина

Девушка защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Даша Савина порадовала поклонников невероятно соблазнительными снимками.

У себя в Instagram, на который подписались более 86 тысяч человек, она опубликовала серию фотографий, на которых ее грудь едва прикрыта пиджаком. Телеведущая также поделилась своим мнением о том, как нужно себя вести, чтобы достичь успеха в жизни.

"Мило быть милым, но если хочешь чего-то добиться в жизни – умей быть стервой", – подписала Савина снимки.

Даша Савина ранее встречалась с нападающим "Динамо" Владиславом Супрягой
Даша Савина заявила, что нужно уметь быть стервой, чтобы достичь успеха
Даша Савина едва прикрыла грудь пиджаком
Даша Савина похвасталась откровенными фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша встречалась с нападающим "Динамо" Владиславом Супрягой, однако через несколько месяцев после расставания с игроком киевского клуба она ушла к Бондарю, с которым они вместе выигрывали чемпионат мира до 20 лет в составе сборной Украины.

Новость об отношениях Савиной и защитника "горняков" вызвала большой резонанс среди футболистов "Динамо" и "Днепра-1", которые раскритиковали нового бойфренда телеведущей. Одним из высказываний отметился полузащитник киевлян Георгий Цитаишвили.

Напомним, что сенегальский агент Ибрагима Сонко назвал Супрягу "новым Шевченко".

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