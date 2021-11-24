Дзюдоистка-красотка Дарья Белодед блеснула в мини-платье в Эмиратах

Знаменитая украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед в последние недели отошла от спорта. Как известно, украинская призерка Олимпиады дает платные советы в интернете, а также позволяет себе отдыхать на заграничных курортах. На этот раз 21-летняя красавица поделилась кадрами с недавней поездки в Объединенные Арабские Эмираты.

На своей странице в Instagram Даша показала свою прекрасную фигуру и предстала в роскошном отеле в шикарном белом наряде: коротком платье и туфлях с небольшой сумочкой на плече.

"Незабываемые впечатления. Путешествие, вкусная еда, новые люди и интересное общение всегда привносят много ярких эмоций в мою жизнь", – написала девушка под фотографией.

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В солнечный Дубай двукратная чемпионка мира по дзюдо летала в начале ноября.

А перед этим спортсменка не смогла вырвать за океан. OBOZREVATEL сообщал, почему Дарью Белодед не пустили в США. Однако пребывание на морском побережье позволило ей прекрасно отдохнуть и в Эмиратах.

Вернувшись домой, бронзовая призерка Олимпиады-2020 успела насладиться теплой погодой и в родном Киеве.

Также на днях сборная Украины по шахматам выиграла чемпионат Европы даже без своих лидеров.