Дзюдоистка-красавица Дарья Белодед в белой маечке посоветовала беречься

После того, как знаменитая Дарья Белодед не смогла улететь в США, дзюдоистка на родине наслаждается теплыми осенними днями. 21-летняя киевлянка частенько гуляет в парках и делится с поклонниками умными мыслями.

На своей странице в Instagram Даша показала кадры с фотосессии, где она предстала в белой рубашке и черных штанах.

Под снимками девушка написала текст о трудностях в жизни, призывая проявлять силу воли и становиться сильными.

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"Все в наших руках, в голове, в настрое и вере. Жизнь – это борьба, выживает и добивается своего тот, кто силен духом и тот, кто не боится трудностей, а идет им навстречу и побеждает", – утверждает спортсменка.

Чуть ранее красавица похвасталась еще одним своим фото в бежевых тонах.

Также дзюдоистка, представ дома в белой майке, напомнила, что 1 ноября Киев перешел в "красную" зону, и пожелала всем крепкого здоровья.

Кроме того, девушка посоветовала всем беречься, даже если вы вакцинированы от коронавируса, и не забывать о спорте. Правда, при возможности нужно переходить на занятия в домашних условиях, хотя сама она побывала на олимпийской базе в Конче-Заспе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья Белодед показала редкие детские фото.

Недавно дзюдоистка Белодед на модельных съемках рассказала об идеальном мужчине.