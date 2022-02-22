Дзюдоистка Дарья Белодед засветилась с большим пушистым другом

Чемпионка-красавица Дарья Белодед старается не терять оптимизм в любой ситуации и продолжает одаривать своих поклонников лучами оптимизма. Призерка Олимпийских игр по дзюдо поделилась новыми кадрами и размышлениями.

На своей странице в Instagram Даша неожиданно появилась на фотографии с большим белым плюшевым медведем. Сама девушка также предстала в жизнерадостной бело-розовой футболке и посоветовала всем начинать новый день с улыбки.

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Однако дзюдоистка похвасталась и фото в вечернем наряде в бежевых тонах. Длинное приталенное платье с открытыми плечами подчеркнуло спортивную фигуру красотки.

Еще один соблазнительный кадр Белодед сделала у зеркала.

21-летняя киевлянка признается, что уже почувствовала приход весны.

Однако Белодед увлекается не только модельными фото, но и занятиями в спортзале. Скоро она собирается вернуться в соревновательный ритм.

А пока что выложила видеоролик, напомнив, что "спорт – это не только счастье побед, но и горечь поражений, которые делают тебя сильнее".

Напомним, Дарья – самая молодая чемпионка мира по дзюдо. Причем, "золото" в весе до 48 кг она брала уже дважды. Теперь же перейдет в другую категорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Белодед показала себя без макияжа. Девушка надела платье с декольте и голыми плечами.