Дзюдоистка Дарья Белодед сходила в гости к юмористу и почувствовала весну

Знаменитая дзюдоистка-красавица Дарья Белодед продолжает радовать поклонников историями о своих буднях. На этот раз 21-летняя киевлянка побывала в гостях у популярного в TikTok юмориста и поделилась ощущениями от пребывания на свежем воздухе.

Новые кадры чемпионка мира и призерка Олимпийских игр выложила на своей странице в Instagram. "Пахнет весной", – подписала звездная спортсменка свой портрет в полный рост на фоне природы и тающего снега. Одежду же девушка подобрала в нежно-коричневых тонах.

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Также в коричнево-белом свитере в клетку красотка наведалась к популярному в TikTok юмористу Владу Шевченко. Его творчеством в сети интересуется около полумиллиона подписчиков.

"Если ты – чемпионка мира по дзюдо, то я – твой коллега: чемпион по дзю-после", – рассмешил Дарью старой шуткой парень.

Судя по всему, спортсменка и шоумен весело провели время.

Нынче украинка готовится к возвращению на татами после Олимпиады в Токио, но уже в новой весовой категории. Пока же позволяет себе отдохнуть, путешествуя за границу и по Украине, а также участвую в фотосессиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, дзюдоистка Дарья Белодед сделала признание: "Люблю это".

На днях Белодед показала себя без макияжа, надев платье с декольте и голыми плечами.