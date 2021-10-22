Дзюдоистка Дарья Белодед на модельных съемках рассказала об идеальном мужчине

Чемпионка мира и призерка Олимпийских игр-2020 по дзюдо Дарья Белодед не только добивается успехов на спортивных аренах, но и активно участвует в съемках в качестве модели. На очередной фотосессии для популярного журнала 21-летняя красавица ответила и на несколько интересных вопросов о личных взглядах на жизнь.

На своей странице в Instagram киевлянка опубликовала небольшой видеоролик в черно-белых тонах. В нем она предстала сразу в нескольких нарядах. И, как многие молодые люди, часто не могла оторваться от телефона.

Девушка ответила, какие качества больше всего ценит в мужчине. "Верность, надежность, интеллект, умение ухаживать и любить женщину", – нарисовала идеальный образ Даша.

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Также она порассуждала и о женских чертах. "Мудрость, обаяние и интеллект", – то, что, по ее мнению, должно привлекать в прекрасном поле.

Еще дзюдоистка поделилась тем, что у нее есть желание быть лучшей во всем, но при этом оставаться самой собой.

Девушка старается всегда оставаться сильной духом.

"Счастье – это крепкая и здоровая семья", – считает спортсменка-модель.

Еще в своих "историях" спортсменка по просьбе почитателей ее таланта показала несколько упражнений, которые каждому полезно делать в домашних условиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья Белодед на конкурсе красоты попробовала себя в новой роли.

Ранее в октябре Белодед поразила фотографией на день рождения.