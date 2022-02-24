Дзюдоистка Белодед поделилась переживаниями по поводу российской угрозы

Звезда украинского спорта, чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед, поделилась своими мыслями по поводу обострения угрозы российского вторжения. 21-летняя киевлянка, которая обычно отдает предпочтение развлекательному контенту, на этот раз написала серьезный пост.

На своей странице в Instagram бронзовая призерка Олимпийских игр оставила патриотическое и в то же время требовательное сообщение. Причем, русскоязычная спортсменка на этот раз обратилась к поклонникам на украинском языке.

"Я люблю свою страну, это мой дом, моя родина! И я хочу жить в мире без войны и постоянных угроз", – высказалась Даша. И опубликовала фотографию своего награждения на соревнованиях, на которых поднимается украинский флаг.

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Хештегом спортсменка поставила выражения на английском языке: "Нет войне в Украине" и "Молитесь за Украину". "Лайки" под сообщением Белодед оставили более 25 тысяч ее фолловеров.

У себя в "сторис" девушка вспомнила поступок нашего скелетониста Владислава Гераскевича, который на Олимпиаде-2022 развернул плакат "Нет войне в Украине" прямо на гоночной трассе.

В то же время саблистка Ольга Харлан высказалась на тему войны с Россией. Обращение фехтовальщицы созвучно со словами дзюдоистки.

Также футбольный тренер Андрей Шевченко поддержал Украину на фоне признания Россией "Л/ДНР".

Как рассказывал OBOZREVATEL, Белодед засветилась с большим пушистым другом. Даша остается оптимисткой.

Ранее Белодед показала себя без макияжа. Девушка надела платье с декольте и голыми плечами.