Соблазнительная фотосессия экс-спортсменок едва не закончилась поцелуем

Бывшая гонщица Рене Грейси подружилась со знаменитой серфингисткой Элли-Джин Коффи, которая так же, как и она, ранее решила бросить спорт и заняться продажей контента для взрослых.

Как сообщает издание DailyMail, 25-летние девушки встретились в австралийском городе Голд-Кост и вели себя раскованно, проводя время вместе. Грейси и Коффи пили шампанское из бокалов, сидя на диване, пока экс-серфингистка не наклонилась, чтобы поцеловать свою коллегу.

Напомним, что гонщица решила уйти из спорта, так как испытывала финансовые трудности, из-за которых с трудом себя обеспечивала. Она зарегистрировалась на известном сайте OnlyFans и начала продавать там свой контент для взрослых. Всего за год ей удалось заработать почти 2 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Коффи, в отличие от Грейси, пошла своим путем и создала собственный сайт под названием Ellie Unlocked, который работает по принципу OnlyFans. Элли-Джин приняла такое решение после расставания с парнем.