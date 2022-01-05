Дзюдоистка Дарья Белодед показала свои разные наряды на Новый год

Одна из самых известных украинских спортсменок – чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед – показала, как по-разному проводит праздничные дни. После недавних поездок в Турцию, Эмираты, Швейцарию 21-летняя красавица встретила Новый год в родном Киеве.

Даша приняла участие в съемках поздравительного ролика президента Украины Владимира Зеленского. Девушка предстала в вечернем туалете и не удержалась от фотографии возле елки в Мариинском дворце, чем и похвасталась на своей странице в Instagram. И призналась, что Новый год – ее самый любимый праздник.

Видео дня

В видеоролике Белодед не раз попадала в кадр.

Однако долго засиживаться за праздничными столами Дарья не стала и отправилась в тренажерный зал. Дзюдоистка появилась в спортивной форме и сделала надпись к фото на английском языке.

"Три вещи, которые вы не должны терять на этой неделе: вашу веру, вашу храбрость и вашу улыбку. Радостной новой недели", – пожелала Белодед поклонникам.

А чуть ранее, на католическое Рождество, Белодед попала в Швейцарию, где давно мечтала побывать и где нашла Санту.

Также в декабре она успела провести тренировочный сбор в Турции, где вовсю уже готовились к праздникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья Белодед решилась на кардинальный шаг в своей карьере. Дзюдоистка будет выступать в другой категории.

Бронзовая призерка Токио-2020 планирует появиться и в Париже-2024.