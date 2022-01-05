Дзюдоистка Дарья Белодед показала свои разные наряды на Новый год

Андрей Фоменко
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Дзюдоистка Дарья Белодед показала свои разные наряды на Новый год

Одна из самых известных украинских спортсменок – чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед – показала, как по-разному проводит праздничные дни. После недавних поездок в Турцию, Эмираты, Швейцарию 21-летняя красавица встретила Новый год в родном Киеве.

Даша приняла участие в съемках поздравительного ролика президента Украины Владимира Зеленского. Девушка предстала в вечернем туалете и не удержалась от фотографии возле елки в Мариинском дворце, чем и похвасталась на своей странице в Instagram. И призналась, что Новый год – ее самый любимый праздник.

Белодед у новогодней елки.
Видео дня

В видеоролике Белодед не раз попадала в кадр.

Улыбчивая дзюдоистка.

Однако долго засиживаться за праздничными столами Дарья не стала и отправилась в тренажерный зал. Дзюдоистка появилась в спортивной форме и сделала надпись к фото на английском языке.

"Три вещи, которые вы не должны терять на этой неделе: вашу веру, вашу храбрость и вашу улыбку. Радостной новой недели", – пожелала Белодед поклонникам.

А чуть ранее, на католическое Рождество, Белодед попала в Швейцарию, где давно мечтала побывать и где нашла Санту.

Даша в Женеве

Также в декабре она успела провести тренировочный сбор в Турции, где вовсю уже готовились к праздникам.

Дарья Белодед
Рождественская елка в Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья Белодед решилась на кардинальный шаг в своей карьере. Дзюдоистка будет выступать в другой категории.

Дарья Белодед с олимпийской медалью

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