Дочь знаменитого чемпиона променяла российского пилота Формулы-1 на его конкурента

Зимой 2020 года дочь трехкратного чемпиона Формулы-1 Нельсона Пике Келли рассталась с российским гонщиком Даниилом Квятом из команды Alpha Tauri и теперь закрутила роман с Максом Ферстаппеном из Red Bull.

На странице пользователя Serendipity1818 в Twitter был опубликован снимок, на котором пилот из Нидерландов проводит время с Келли и ее друзьями. Судя по аккаунту, на котором появилась запись, он был создан исключительно для этой цели. В комментариях создатель страницы написал, что фотографию ему отправили друзья девушки.

"Теперь все официально. Ферстаппен и Пике – пара", – подписан пост.

Модель на протяжении нескольких лет встречалась с Квятом. В 2019 году у них родилась дочь Пенелопа. Отметим, что в 2016 году Макс заменил россиянина в команде Red Bull, а Даниил, в свою очередь, был переведен в Toro Rosso.

Как сообщал OBOZREVATEL, Монголия подала в ООН официальную жалобу на Ферстаппена.