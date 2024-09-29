Дочь легендарного Шумахера вышла замуж. На церемонию пришел брат Михаэля со своим женихом. Фото

Дочь семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе Формула-1 Михаэля Шумахера, Джина, вышла замуж за Иена Бетке на семейной роскошной вилле в Майорке. Пара сказала друг другу "да" в субботу, 28 сентября под цветочной аркой на вилле Ясмин. Эта вилла была приобретена женой Шумахера, Коринной, в 2017 году у президента "Реал Мадрид" Флорентино Переса.

Джина, одетая в белое платье с кружевом в стиле бохо, опубликовала трогательное фото в своем Instagram, на котором она обнимает своего новоиспеченного мужа в черном костюме с полосками, подписав его: "Навсегда да тебе, да навечно" с эмодзи в виде сердца.

Свадебная церемония на вилле в Порт-д'Андрач длилась около получаса, после чего последовал банкет и вечеринка с живой музыкой кантри-группы.

Гостями мероприятия стали брат Михаэля, Ральф, и его партнер Этьен Боскет-Кассань, которые также посетили предварительную вечеринку в престижном Mhares Sea Club.

Испанская пресса не упоминала о присутствии Михаэля на мероприятиях.

Джина и Иэн, которые оба увлекаются конным спортом, впервые появились как пара на церемонии награждения в Мюнхене в декабре 2017 года. В сентябре прошлого года дочь Михаэля опубликовала новое фото с Иэном в своем Instagram.

В январе этого года сообщалось, что свадьба пройдет на вилле, но не было информации о том, сможет ли Михаэль присутствовать, которому 3 января исполнилось 55 лет.

Майорканская пресса ранее утверждала, что Михаэль проводит время на вилле в Майорке после того, как его перевезли туда из дома в Швейцарии. Сообщения указывали на то, что вилла на престижном поместье Лас-Брисас была оборудована как медицинский центр для его ухода.

Дочь и сын Михаэля, Джина и Мик, недавно поздравили отца с 55-летием, опубликовав трогательные сообщения. Джина написала: "С днем рождения, папа!", сопроводив пост фотографией из их детства с отцом.

Михаэль Шумахер получил серьезные травмы в результате несчастного случая на лыжах в декабре 2013 года, и с тех пор его состояние остается тайной для широкой публики.

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