Дочь Кафельникова показала себя без белья

Дочка легендарного российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся поразила подписчиков своего Telegram-канала, выложив полностью обнаженное фото. В кадре 22-летняя девушка прикрывает рукой голую грудь.

Россиянка, которая работает моделью, не оставила никакой подписи к фотографии или комментария.

Отметим, что это не первый раз, когда Кафельникова снимается без одежды. Летом этого года Алеся у себя в Instagram выложила снимок журнала Elle с собой обнаженной на обложке.

Позже в сети появилась полная фотосессия дочки звезды российского тенниса. На снимках модель позировала топлес и совсем голой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алеся Кафельникова в преддверии Недели моды в Париже разместила снимок, на котором ее лицо закрывают пакетики с разными видами марихуаны.

В начале 2019-го в сети появилось видео, где Алеся с изрезанными руками принимает помощь врачей.

В подписи к ролику указано, что девушка находится в клинике после передозировки наркотиками. Кроме видео есть и фотографии, одна из которых подписана "Хочу умереть".