Дочь легендарного Гаскойна снялась полностью обнаженной ко Дню святого Валентина

Приемная дочь легендарного английского футболиста Пола Гаскойна Бьянка сделала незабываемый подарок своим поклонником ко Дню святого Валентина.

34-летняя британская гламурная модель и телеведущая, являющаяся дочерью Шерил Гаскойн, снялась полностью обнаженной и выложила снимки в свой Instagram.

На одних фотографиях Бьянка позирует в соблазнительном красном белье. На других – ее интимные части тела прикрывают лишь лепестки роз.

Отметим, что ранее британка стала настоящей звездой Instagram, демонстрируя свои пышные формы поклонникам.

В 2012 году Гаскойн прошла прослушивание в девятом сезоне X Factor, где она исполнила песню Мэри Дж. Блайдж "I'm Goin 'Down", но не смогла попасть в тренировочный лагерь, поскольку судьи заявили, что уже собрали "отличных" исполнителей, охарактеризовав ее голос как "посредственный".

В 2010-м Бьянка, приняла участие в откровенной фотосессии для популярного в Великобритании издания Nuts.