Дочь легендарного Гаскойна снялась полностью обнаженной ко Дню святого Валентина

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
2,0 т.
Бьянка Гаскойн

Приемная дочь легендарного английского футболиста Пола Гаскойна Бьянка сделала незабываемый подарок своим поклонником ко Дню святого Валентина.

34-летняя британская гламурная модель и телеведущая, являющаяся дочерью Шерил Гаскойн, снялась полностью обнаженной и выложила снимки в свой Instagram.

На одних фотографиях Бьянка позирует в соблазнительном красном белье. На других – ее интимные части тела прикрывают лишь лепестки роз.

Бьянка Гаскойн
Бьянка Гаскойн
Бьянка Гаскойн
Бьянка Гаскойн
Бьянка Гаскойн

Отметим, что ранее британка стала настоящей звездой Instagram, демонстрируя свои пышные формы поклонникам.

В 2012 году Гаскойн прошла прослушивание в девятом сезоне X Factor, где она исполнила песню Мэри Дж. Блайдж "I'm Goin 'Down", но не смогла попасть в тренировочный лагерь, поскольку судьи заявили, что уже собрали "отличных" исполнителей, охарактеризовав ее голос как "посредственный".

В 2010-м Бьянка, приняла участие в откровенной фотосессии для популярного в Великобритании издания Nuts.