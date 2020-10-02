Девушка Неймара похвасталась соблазнительными снимками в белье

Девушка звездного футболиста ПСЖ Неймара Наталья Барулич порадовала подписчиков фотографиями в черном полупрозрачном белье.

"Когда милый спрашивает, есть ли что-нибудь на закуску", – подписала она серию снимков.

Футболист и модель знакомы на протяжении нескольких лет. До этого Барулич встречалась с колумбийским певцом Малумой, который выступал на одном из празднований дня рождения Неймара. В 2019 году они расбежались, а уже в феврале 2020-го стало известно об отношениях девушки с бразильцем.

После этого колумбиец записал песню под названием "Гавайи", в которой рассказал о своем расставании с Барулич и ее новом романе с Неймаром.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новая избранница звездного футболиста порадовала фанатов полуобнаженным снимком на пирсе.