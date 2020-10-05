"Девушка-монстр" из MotoGP поразила откровенной фотосессией

Испанская модель Ева Падлок, которая является лицом команды Monster Energy, выступающая в мотогонках серии Moto GP, выложила в Instagram свои обнаженные фотографии.

Вся 1,7-миллионная армия поклонников в комментариях под фото устроила настоящий флешмоб, завалив красотку в соцсетях восторженными отзывами.

36-летняя Ева в свое время получила прозвище Девушка-монстр за нестандартные, как для мировой фешн-индустрии, формы. При внешней худобе и высоком росте, она имеет довольно внушительных размеров бюст.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью необычной модели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее костариканская фитнес-модель Карла Родригес решила порадовать своих поклонников откровенной фотосессией.

28-летняя фитоняшка снялась топлес, прикрыв обнаженную грудь руками.