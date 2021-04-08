Девушка легендарного Росси рассказала об интересе к ее ягодицам во время работы в MotoGP

27-летняя девушка легенды мотогонок Валентино Росси София Новелло призналась, что сталкивалась с приставаниями, когда в 19-летнем возрасте работала грид-регл в этом виде спорта.

Она рассказала, что некоторые люди позволяли себе щупать ее за ягодицы и не могли оторвать от них взгляд, когда София проходила рядом.

"В 19 лет непросто работать с людьми, которые пожирают глазами твою задницу, когда ты проходишь мимо, или щупают твои ягодицы, когда ты фотографируешься. В мотоспорте тебя окружают одни мужчины. Я являюсь феминисткой, но эта ситуация – часть игры, такое случается. Нужно научиться вести себя так, чтобы тебя уважали. Если вы не будете придавать этому значения, играя роль красивой глупышки, то вам придет конец", – цитирует слова Новелло издание The Sun.

Когда Софию спросили, нравится ли ей, что многие люди воспринимают ее исключительно как девушку Росси, она ответила, что полностью сконцентрирована на своих достижениях. Модель заявила, что развивала бы свою карьеру точно так же, если бы не состояла в отношениях с Валентино. Несмотря на это, она признала, что без легенды мотогонок популярность пришла бы к ней не так быстро.

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