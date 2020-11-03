Девушка игрока "Шахтера" похвасталась пышными формами в обтягивающей одежде

Михаил Морозов Раздевалка 02:00, 3.11.2020

Девушка нападающего "Шахтера" Даниила Сикана, который выступает за "Мариуполь" на правах аренды, Татьяна порадовала подписчиков соблазнительными снимками.

На своей странице в Instagram она спросила у фанатов, как проходит их Хэллоуин, и опубликовала фотографию, на которой позирует в черной кофте и джинсах. На ней одежда девушки подчеркивает ее пышные формы.

Татьяна в обтягивающей черной кофте
Instagram девушки Даниила Сикана Татьяны
Татьяна в черной кофте
Instagram девушки Даниила Сикана Татьяны

В комментариях назвали этот снимок "провокацией" для людей из "теплых стран", а также спрогнозировали появление разговоров о том, что Татьяна сделала себе грудь. Сама она ранее заявляла, что не обращалась к хирургу по этому вопросу.

В комментариях назвали этот снимок провокацией
Instagram девушки Даниила Сикана Татьяны

Сикан начал встречаться с Татьяной, которая работает моделью, в 2019 году. Его девушка родилась в Кривом Роге, но живет и учится в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-жена украинского нападающего Евгения Селезнева снялась в платье, едва прикрывающем грудь.

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Спорт Раздевалка

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