Девушка игрока "Шахтера" похвасталась пышными формами в обтягивающей одежде

Девушка нападающего "Шахтера" Даниила Сикана, который выступает за "Мариуполь" на правах аренды, Татьяна порадовала подписчиков соблазнительными снимками.

На своей странице в Instagram она спросила у фанатов, как проходит их Хэллоуин, и опубликовала фотографию, на которой позирует в черной кофте и джинсах. На ней одежда девушки подчеркивает ее пышные формы.

Татьяна в обтягивающей черной кофте Instagram девушки Даниила Сикана Татьяны

Татьяна в черной кофте Instagram девушки Даниила Сикана Татьяны

В комментариях назвали этот снимок "провокацией" для людей из "теплых стран", а также спрогнозировали появление разговоров о том, что Татьяна сделала себе грудь. Сама она ранее заявляла, что не обращалась к хирургу по этому вопросу.

В комментариях назвали этот снимок провокацией Instagram девушки Даниила Сикана Татьяны

Сикан начал встречаться с Татьяной, которая работает моделью, в 2019 году. Его девушка родилась в Кривом Роге, но живет и учится в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-жена украинского нападающего Евгения Селезнева снялась в платье, едва прикрывающем грудь.