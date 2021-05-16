Девушка-боец с силиконовой грудью едва втиснулась в крошечные стринги и показала фото

Американская девушка-боец смешанных единоборств (MMA) Рэйчел Остович взбудоражила своих фанатов откровенным нарядом.

Во время фотосессии 30-летняя Остович, известная своей любовью к пластическим операциям, с трудом втиснулась в маленькое бикини, попозировав перед камерой.

Результаты съемок Рэйчел выложила у себя в Instagram. В комментариях поклонники уроженки Гавайев не смогли пройти мимо ее внешности, завалив восторженными комментариями.

Отметим, что Остович, которая несколько лет назад вставила себе силиконовую грудь, долгое время не выходила в октагон, поскольку была дисквалифицирована за допинг. Сама спортсменка не знала о наличии запрещенных препаратов в принимаемых ею пищевых добавках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом поединке после возвращения Рэйчел досрочно проиграла бывшей фигуристке Джине Мазани, пропустив несколько мощных ударов по печени. После поражения Остович была уволена из UFC. В апреле 2021-го американка подписала контракт с промоушеном Bare Knuchle FC.