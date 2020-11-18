Девушка-арбитр модельной внешности восхитила сеть своей красотой

Польская девушка-арбитр Каролина Божар является украшением всех футбольных матчей, на которых работает.

Она обладает модельной внешностью и не стесняется делиться с поклонниками своей красотой. У себя в Instagram, на который подписались более 160 тысяч человек, Божар публикует снимки из своей повседневной жизни и кадры с тренировок и поединков, которые она обслуживает.

Девушка также увлекается бегом и совмещает работу судьи с обучением на юридическом факультете в одном из университетов страны. Ее муж – Даниэль Стефански – является ее коллегой. Этой осенью он был главным арбитром на нескольких матчах Лиги Европы и Лиги наций.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская девушка-арбитр Мария Зобенко снялась в эротической фотосессии.