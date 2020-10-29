Держу в руках мяч, а могла бы ***, – титулованная волейболистка о съемках в порно

Известная волейболистка сборной Казахстана Кристина Карапетян рассказала о предложении сняться в фильме для взрослых.

28-летняя обладательница Кубка Казахстана и двукратная вице-чемпионка страны призналась, что за один клип ей обещали выплатить 3 млн тенге (~$7000).

У себя в Instagram девушка выложила скрин переписки, где неизвестный обещает крупные выплаты, особенно за оргию.

"Держу в руках мяч, а могла бы х*й. Предложили сняться в порно . Специально для вас, мои любознательные, я узнала, что это цена за ролик Меня очень повеселила вся эта ситуация", – написала волейболистка.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность спортсменки.

Ранее бронзовая призерка юниорского чемпионата США по фигурному катанию 2006 года американка филиппинского происхождения Мелисса Буланхаги рассказала, как бросила спорт и стала порноактрисой.