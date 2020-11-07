Даже в вагинах есть бактерии, но они редко вызывают болезни: президент "Лацио" о тестах на COVID-19

Президент футбольного клуба "Лацио" Клаудио Лотито оригинально прокомментировал заявление по поводу вспышки коронавируса в команде.

Итальянский руководитель уверен, что положительный тест на COVID-19 не обязательно означает, что его носитель может заболеть.

"Что значит положительный? Заразный, верно? Даже во влагалищах женщин, всех женщин мира, есть бактерии. Но не все из них патогенные. Только иногда они вызывают заболевания.

Проблема в том, что даже если ваш тест оказался положительным, никто не скажет вам, заразились вы или нет – есть неопределенность в интерпретации результатов",– сказал Лотито в интервью La Repubblica.

Лотито уточнил, что попросил президента Федерации футбола Италии Габриэла Гравину использовать единую структуру для тестирования всех, чтобы задать одинаковые параметры.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сдал положительный тест на коронавирус.