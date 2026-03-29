Чемпионке России разгрызли голову собаки во время пробежки. Фото и видео

Чемпионка России по суточному бегу и рекордсменка марафонов Ирина Масанова получила серьезные травмы после нападения стаи собак во время пробежки на Кипре. 40-летнюю спортсменку госпитализировали, ей наложили швы и назначили курс антибиотиков.

По словам Масановой, на нее напали три собаки: она смогла отбиться от одного животного, ударив его камнем, однако еще два повалили ее на землю. Атлетка отметила, что нападение произошло после того, как хозяйка начала звать собак.

В опубликованном видео спортсменка заявила: "П***ц, я вся в крови, ощущение, что мне оторвали половину башки. Я думала, что умираю, но сейчас я зажала свою голову и вся в крови".

Она также сообщила, что не могла отпустить руку от головы, поскольку "оттуда сразу хлещет кровь". По ее словам, основной удар пришелся именно в область головы, а не по другим частям тела.

Позднее Масанову доставили в медицинское учреждение, где ей оказали помощь. Спортсменка добавила, что пережитое продолжает прокручиваться в памяти, и она практически не спала после инцидента.