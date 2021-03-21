Чемпионка Украины поразила Instagram снимками в соблазнительном купальнике

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,0 т.
Мария Буряк

19-летняя чемпионка Украины среди юниоров в беге на дистанции 200 и 400 метров Мария Буряк решила встретить весну в турецкой Анталии.

Наша соотечественница у себя в Instagram выложила фотографии отдыха, сразив наповал своих поклонников.

Юзеры в комментариях не смогли остаться равнодушными к красоте украинки в соблазнительном купальнике, завалив девушку комплиментами.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться этими и другими снимками киевлянки.

Мария Буряк в Анталии
Мария Буряк в купальнике
Мария Буряк с рельефными прессом
Мария Буряк в Розовом
Мария Буряк в Турции
Мария Буряк в красном бикини
Мария Буряк на отдыхе
Мария Буряк перед занятием
Мария Буряк на фоне заката
Мария Буряк возле бассейна
Мария Буряк на стадионе
Мария Буряк в белом купальнике
Мария Буряк
Мария Буряк на тренировке
Комментарии под фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария похвасталась своей пляжной фотосессией на берегу Днепра.

До этого снимки Буряк произвели настоящий фурор среди болельщиков.

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