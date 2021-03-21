Чемпионка Украины поразила Instagram снимками в соблазнительном купальнике

19-летняя чемпионка Украины среди юниоров в беге на дистанции 200 и 400 метров Мария Буряк решила встретить весну в турецкой Анталии.

Наша соотечественница у себя в Instagram выложила фотографии отдыха, сразив наповал своих поклонников.

Юзеры в комментариях не смогли остаться равнодушными к красоте украинки в соблазнительном купальнике, завалив девушку комплиментами.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться этими и другими снимками киевлянки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария похвасталась своей пляжной фотосессией на берегу Днепра.

До этого снимки Буряк произвели настоящий фурор среди болельщиков.