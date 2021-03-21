Чемпионка Украины поразила Instagram снимками в соблазнительном купальнике
19-летняя чемпионка Украины среди юниоров в беге на дистанции 200 и 400 метров Мария Буряк решила встретить весну в турецкой Анталии.
Наша соотечественница у себя в Instagram выложила фотографии отдыха, сразив наповал своих поклонников.
Юзеры в комментариях не смогли остаться равнодушными к красоте украинки в соблазнительном купальнике, завалив девушку комплиментами.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться этими и другими снимками киевлянки.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария похвасталась своей пляжной фотосессией на берегу Днепра.
До этого снимки Буряк произвели настоящий фурор среди болельщиков.