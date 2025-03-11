Чемпионка Украины по легкой атлетике разделась в бассейне и поразила поклонников снимками в бикини

Чемпионка Украины по тройному прыжку Анна Красуцкая недавно поделилась в своем Instagram серией фотографий в бикини, вызвав восторг среди поклонников. 29-летняя спортсменка из Сум решила вспомнить отпуск, опубликовав яркие снимки, на которых продемонстрировала свою великолепную физическую форму.

Видео дня

На снимках Анна сидит в кресле, опираясь локтем на подлокотник и слегка касаясь подбородка пальцами. Ее взгляд направлен в сторону, выражение лица задумчивое. Мягкий падающий свет лишь подчеркивает рельефность ее тела и создавая приятный контраст с фоном.

Под фото подписчики оставили множество восторженных комментариев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!