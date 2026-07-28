Чемпионка Украины по биатлону снялась в сексуальной фотосессии. Видео

Известная украинская биатлонистка Валерия Дмитренко произвела настоящий фурор в соцсетях, приняв участи в откровенной фотосессии. 28-летняя уроженка Чернигова примерила на себе несколько эффектных образов, выложив видео со съемок у себя в Instagram.

Видео дня

На опубликованных кадрах биатлонистка позирует в черном топе с открытыми элементами и джинсах с низкой посадкой, а также в черном боди на молнии.

Съемка состоялись в автомобильной мастерской, где в качестве декораций использовали подъемники, автомобили и профессиональное оборудование.

Главные истории дня

Валерия является мастером спорта Украины и входит в состав национальной сборной. До сезона 2025/2026 биатлонистка в основном выступала на этапах Кубка IBU, где неоднократно попадала в топ-20.

Минувший сезон стал для украинки прорывным. Дмитренко дебютировала на Кубке мира, в январе 2026 года впервые набрала зачетные очки на этом уровне, а на чемпионате Европы в норвежском Шушене заняла 13-е место в гонке преследования, что стало ее лучшим результатом на международных соревнованиях. Кроме того, она финишировала 15-й в спринте, стала четвертой в смешанной эстафете и девятой в женской эстафете.

На национальном уровне Дмитренко регулярно входит в число сильнейших биатлонисток страны. Она является многократной чемпионкой Украины в эстафетах в составе сборной Черниговской области, а также неоднократно становилась призером личных дисциплин на чемпионатах Украины.

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