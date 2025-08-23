Чемпионка Украины по биатлону разделась до бикини и поразила сеть своей внешностью. Фото

Украинская биатлонистка Юлия Городна, чемпионка страны и призёрка международных турниров, поделилась кадрами отдыха в Одессе. Спортсменка предстала перед камерой в ярком бикини на фоне Чёрного моря, чем вызвала волну восторженных комментариев в сети.

24-летняя львовянка отдыхает от тренировок и наслаждается морем на юге Украины. Друзья и поклонники биатлонистки завалили ее признаниями в любви.

Юлия Городна в составе сборной Украины выступает с 2018-го под руководством тренеров Андрея Иващишина и Валерия Лесникова. В 2017 году она стала победительницей всеукраинских соревнований среди ДЮСШ в спринте, а также завоевала медаль на Универсиаде.

В 2021 году Юлия выиграла чемпионат Украины по биатлону и участвовала в чемпионате мира по летнему биатлону. После начала полномасштабного вторжения России перебралась в Чехию, где продолжила карьеру и впервые вышла на старт Кубка мира вместе с сестрой Еленой. В 2023-м спортсменка завоевала "бронзу" в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону.

В марте 2024-го выиграла чемпионат Украины в гонке преследования. В августе этого же года стало известно, что спортсменка решила сделать паузу в официальных турнирах.

Юлия совмещает карьеру в спорте с учёбой — она окончила Львовский кооперативный колледж экономики и права, а также Черниговский институт информации, бизнеса и права по специальности "Менеджмент и публичное администрирование".

