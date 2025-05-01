Чемпионка Украины по биатлону показала свою грудь после рождения ребенка и закрыла комментарии. Фото

Чемпионка Украины 2018 года в спринте среди юниорок в летнем биатлоне и серебряный призер взрослого чемпионата Украины (2018) Екатерина Бех продемонстрировала, как изменилась ее внешность после родов. 26-летняя Бех в апреле 2024 года вышла замуж за российского лыжника Михаила Девятьярова (род. 1985), участника Олимпиады-2010 в Ванкувере. 12 декабря того же года у пары родился сын Туан.

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Бех разместила снимок в купальнике, на которой видна ее увеличенная грудь. "Молочный завод отдыхает", подписала кадр Бех, намекая на то, что именно грудное вскармливание стало причиной такого размера бюста.

Пользователи под фото сразу стали писать непристойности, из-за чего бывшая биатлонистка была вынуждена закрыть комментарии.

Отметим, что в составе юниорской сборной Украины в 2019 году Екатерина стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров в спринте и гонке преследования. В 2020 году выиграла чемпионат Европы по биатлону среди юниоров.

В 2020 году попала в основу взрослой сборной Украины. Дебютировала в Кубке мира в сезоне 2020/21 на этапе в Контиолахти.

Как сообщал OBOZ.UA, в первый день вторжения России Бех, Москаленко и Абрамова вместе с еще одними экс-россиянками Надеждой Белкиной и Анастасией Рассказовой были на сборах в Сянках (Львовская область). Сразу после начала вторжения девушки сбежали в Российскую Федерацию.

13 апреля Бех вместе с Москаленко и Абрамовой были исключены из состава национальной сборной Украины.

Напомним, что Бех родилась в Хабаровском края, но в 2018 году была натурализована и получила украинское гражданство.

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