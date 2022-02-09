Чемпионка-саблистка Харлан привела в семью нового друга. Фотофакт

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан снова решила обзавестись домашним животным. Знаменитая саблистка из Николаева нашла себе нового друга в лице собаки.

Новость 31-летняя звезда украинского спорта сообщила на своей странице в Instagram. Девушка опубликовала свою фотографию в домашних стенах со щенком породы бигль на руках.

"Встречайте. Это Добби! Наш домашний эльф. С большими ушами и добрыми глазами. Добро пожаловать в семью, малыш", – отрекомендовала Оля домашнего любимца.

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У нее уже был пес Верошка, который прожил более десяти лет. Но в декабре прошлого года он умер, и Харлан попрощалась с другом со слезами на глазах.

Теперь фехтовальщица будет делиться частичками своей любви с Добби. Кстати, она опубликовала свою черно-белую фотографию с загадочной улыбкой, которую так же таинственно подписала. "Некоторые мысли у меня в голове. Я расскажу вам позже, ребята", – оставила сообщение Ольга.

Напомним, после развода с украинским саблистом Дмитрием Бойко девушка уже два года состоит в отношениях с итальянским коллегой по оружию Луиджи Самеле.

Недавно украинка гостила у парня в Италии, а перед Новым годом звездные спортсмены вместе слетали в Нью-Йорк.

Кроме успехов в спорте, Ольга известна также съемками в качестве модели.

Уже не раз она признавалась лучшей спортсменкой года в Украине. После Олимпиады 2021 года в Токио саблистка пока что не огласила решение, будет ли продолжать карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Харлан показала особые отношения с любимым и вспомнила "Танці з зірками".

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