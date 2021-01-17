Четырехкратную чемпионку мира изнасиловал чиновник Федерации

Греческая олимпийская чемпионка по парусному спорту 2004 года София Бекатору заявила о сексуальном насилии в 1998 году со стороны высокопоставленного чиновника местной профильной Федерации.

Во время онлайн-конференции, организованной министерством культуры и спорта и посвященной защите детей в спорте, 43-летня четырехкратная чемпионка мира призналась, что ее накануне Олимпийских игр в Сиднее пригласили в гостиничный номер и изнасиловали.

Бекатору отказалась называть имя насильника, обозначив его к своем выступлении как X, но описала, как все происходило.

"В какой-то момент, когда мы разговаривали с X, я обернулась, и он поцеловал меня. Я застыла, я не знала, как реагировать, не ожидая, что он сделает такой ход", – цитирует Софию Gazzetta.gr.

По словам бывшей спортсменки, этот X всегда был ей как отец.

"Он был первым, кто не боролся с нами в Федерации, а хотел добра. Я продолжала идти, делая вид, что не понимаю, что произошло, хотя сказала ему, что не ожидала такого поступка. Придя в отель, перед тем, как пойти в номер, он попросил меня следовать за ним. Я отказалась и пошла закрывать дверь", – рассказала Бекатору.

Он вежливо уточнил, не боится ли она его, на что получил ответ, что нет, но и причин идти к нему в номер тоже нет.

"Пытаясь убедить меня, он заверил, что не собирается делать ничего эротического, просто хочет поговорить. Но он знал, как со мной разговаривать, как успокоить меня, и как заставить отказаться от защиты. И когда это случилось, он начал ко мне приставать. Я пыталась оттолкнуть его, показать, что у меня нет взаимного желания", – призналась олимпийская чемпионка.

Девушка попыталась ему объяснить, что не хочет продолжения, но тот с усмешкой сказал, что это всего лишь шутка.

"Он сказал, что остановится, если я не захочу, но не сделал этого, несмотря на мои просьбы. Когда он все закончил и слез с меня, я, плача от стыда, вышла из комнаты. Я приняла ванну, чувствуя себя грязной, измученной, униженной и неспособной защитить свои права", – сказала Бекатору.

По словам гречанки, она не могла справиться с этим чувством и не могла поделиться им со своей командой, потому что ей никто бы не поверил.

"Для меня в то время единственным выходом было молчать и делать вид, что ничего не произошло. Я много плакала. Этот получеловек воспользовался ситуацией и моей эмоциональной слабостью", – заявила чемпионка.

После того случая X никогда не раскаивался и не ушел с работы.

"Увидев, что я стала к нему холодна, он стал ироничным и при каждой возможности ставил под сомнение мои способности. Говорил, что больше возможностей должно быть у молодых спортсменов, а не у таких как я – чья карьера находится на закате", – подытожила Бекатору.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте прошлого года три известные американские легкоатлетки Лонда Бевинс, Джессика Джонсон и Эрин Олдрич заявили, что главный тренер сборной США Джон Рембао годами принуждал их к близости.

Ранее участница Олимпиады в Сиднее Эрин Олдрич рассказала, как ее домогался Рембао.