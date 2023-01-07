newspaper
img

Чемпионка мира по боксу показала видео из своего OnlyFans

Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
1,0 т.
Эбани Бриджес

Чемпионка IBF в легчайшем весе (до 53,5 кг) Эбани Бриджес (9-1, 4 КО) выложила в открытый доступ пример контента, которым она собирает радовать подписчиков на OnlyFans. 36-летняя австралийка разместила небольшое видео, в котором демонстрирует свое полуобнаженное тело.

Видео дня

"Знакомство с моими фанатами — это лучшая часть работы на OnlyFans!" – подписала ролик боксерша.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря Бриджес эффектно победила обязательную претендентку Шеннон О’Коннелл (23-7-1, 11 КО). Поединок австралиек состоялся в английском Лидсе и завершился техническим нокаутом в 8-м раунде.

Отметим, что на взвешивание перед боем Бриджес пришла в прозрачном белье, вызвав критику со стороны О'Коннелл.

Предлагаем вашему вниманию полюбоваться лучшими нарядами эпатажной атлетки.

Чемпионка мира по боксу показала видео из своего OnlyFans
Чемпионка мира по боксу показала видео из своего OnlyFans
Чемпионка мира по боксу показала видео из своего OnlyFans
Чемпионка мира по боксу показала видео из своего OnlyFans
 
 
 
 
 

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!