Чемпионка мира по боксу показала видео из своего OnlyFans

Чемпионка IBF в легчайшем весе (до 53,5 кг) Эбани Бриджес (9-1, 4 КО) выложила в открытый доступ пример контента, которым она собирает радовать подписчиков на OnlyFans. 36-летняя австралийка разместила небольшое видео, в котором демонстрирует свое полуобнаженное тело.

Видео дня

"Знакомство с моими фанатами — это лучшая часть работы на OnlyFans!" – подписала ролик боксерша.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря Бриджес эффектно победила обязательную претендентку Шеннон О’Коннелл (23-7-1, 11 КО). Поединок австралиек состоялся в английском Лидсе и завершился техническим нокаутом в 8-м раунде.

Отметим, что на взвешивание перед боем Бриджес пришла в прозрачном белье, вызвав критику со стороны О'Коннелл.

Предлагаем вашему вниманию полюбоваться лучшими нарядами эпатажной атлетки.

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