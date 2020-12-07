Чемпионка мира из Украины похвасталась идеальным телом в бикини

Абсолютная чемпионка Украины по фитнесу и трехкратная чемпионка мира в категории "фитнес-бикини" Анна Круковская сбежала от холодной европейской зимы в жаркую Азию. Наша титулованная соотечественница выложила фотографии с Шарм-эш-Шейха и вызвала бурный восторг у подписчиков в Instagram.

На снимках 32-летняя уроженка Черкасс демонстрирует идеальное спортивное тело в соблазнительном бикини.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью нашей соотечественницы.

Как сообщал OBOZREVATEL , ранее Анна выложила снимки с турецкой Аланьи и собрала массу восторженных комментариев в Instagram.