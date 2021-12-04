Чемпионка-красавица Марина Бех поделилась приватным фото с мужем-пловцом

Знаменитая украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук поделилась с поклонниками рассказом о своих буднях. В том числе красавица из Хмельницкой области ответила на вопрос об отношениях с мужем – пловцом Михаилом Романчуком.

На своей странице в Instagram чемпионка Европы и участница Олимпийских игр поведала, что совмещать графики двух профессиональных спортсменов непросто, однако любовь позволяет им преодолевать препятствия.

"Мы видимся раз в месяц в течение нескольких дней, иногда даже так не выходит. Но именно в таком ритме мы строили наши отношению и семью. Здесь присутствует определенный шарм и романтика. Сейчас мы вместе дома несколько дней и ценим каждую минутку", – подписала девушка эффектное фото пары.

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Еще Марина похвасталась, что обустроила дома небольшую фотостудию и делает тестовые кадры.

Также девушка успела поучаствовать еще в одной фотосессии.

Тем не менее, легкоатлетке пришлось ехать на тренировку, закутавшись в красные наряды. Хотя дождливую и холодную зимнюю погоду она не любит.

А там уже она постаралась себя развеселить, чтобы позаниматься и иметь прекрасное спортивное тело, которому многие завидуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула в бассейне: как с обложки журнала.

Недавно чемпионка Марина Бех с новым тату на необычном месте забралась на коллегу.