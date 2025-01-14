Чемпионка, которую травили из-за огромной груди, победно вернулась в теннис. Фото

Американская теннисистка Аманда Анисимова (№35 WTA) победно стартовала на Australian Open. 23-летняя победительница Открытого чемпионата США среди девушек в первом круге обыграла Марию Лурдес Карле из Аргентины со счетом 6:2, 6:3.

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Во втором раунде Анисимова сразится с Эммой Радукану, которая одержала достойную победу в Мельбурне над 26-й сеяной Екатериной Александровой со счетом 7:6, 7:6.

Анисимова вернулась к спорту после восьмимесячного перерыва, сделанного ради работы над своим психическим здоровьем на фоне частых комментариев о ее внешности.

Спустя почти год после своего возвращения бывшая полуфиналистка Ролан Гаррос решилась на радикальные изменения: она сменила привычный блонд на насыщенный темно-каштановый оттенок волос.

Аманда поделилась снимком с новым цветом волос в Instagram, подписав его: "Почему бы и нет".

Анисимова на время оставила спорт из-за жестокой травли в соцсетях, где ее обвиняли в том, что у неё "огромная грудь" и "неатлетичное тело".

Перед перерывом уроженка Нью-Джерси, чьи родители эмигрировали в США из России, опубликовала скриншот одного из оскорбительных сообщений, которое гласило: "Самое неатлетичное тело! Узкие плечи и огромная грудь".

Аманда сначала ответила на комментарий словами "Спасибо" с эмодзи в виде поцелуя, а затем выложила его в сторис, добавив: "Не знаю, что думать, лол". Она также отметила: "Количество людей, которые ежедневно комментируют моё тело в соцсетях... Никогда не пойму, почему такая зацикленность".

В мае 2023 года, проиграв в первом раунде Мадридского турнира, Анисимова объявила, что берет паузу.

"Привет, ребята. Я решила рассказать, что происходит, и поделиться своими планами. С лета 2022 года я борюсь с выгоранием и проблемами психического здоровья. Это стало невыносимо на турнирах. Сейчас мой приоритет — психическое благополучие, поэтому я беру перерыв. Я сделала всё, что могла, чтобы справиться с этим. Мне будет не хватать турниров, и я благодарна за вашу поддержку", – написала Аманда.

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