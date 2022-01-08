Чемпионка Дарья Белодед с новой прической поздравила с Рождеством

Знаменитая украинская дзюдоистка Дарья Белодед оригинально поздравила своих поклонников с Рождеством. 21-летняя чемпионка мира опубликовала в соцсетях 7 января новые фотографии.

Сначала красавица на своей странице в Instagram показала себя с новой прической – длинными распущенными волосами, которые прикрыли один глаз. Причем, взгляд у Даши получился довольно серьезный.

А само пожелание "счастливого Рождества" девушка разместила на кадре из кафе с необычной едой и коктейльным бокалом.

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Белодед также призналась, как проводит праздничный вечер. Со стаканом попкорна Дарья оказалась на диванчике в кинотеатре.

Также в Киеве Даша встретила и Новый год, побывав в гостях у президента Украины.

Телекамеры не раз обращали на нее внимание во время речи Владимира Зеленского.

Пока что девушка лишь готовится к возвращению в спорт после отдыха. В последние месяцы она несколько раз побывала за границей.

И успела попробовать себя в роли ведущей в передаче Кати Осадчей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья Белодед решилась на кардинальный шаг в своей карьере.

Недавно Белодед показала свои разные наряды на Новый год.