Чемпионка Дарья Белодед с новой прической поздравила с Рождеством
Знаменитая украинская дзюдоистка Дарья Белодед оригинально поздравила своих поклонников с Рождеством. 21-летняя чемпионка мира опубликовала в соцсетях 7 января новые фотографии.
Сначала красавица на своей странице в Instagram показала себя с новой прической – длинными распущенными волосами, которые прикрыли один глаз. Причем, взгляд у Даши получился довольно серьезный.
А само пожелание "счастливого Рождества" девушка разместила на кадре из кафе с необычной едой и коктейльным бокалом.
Белодед также призналась, как проводит праздничный вечер. Со стаканом попкорна Дарья оказалась на диванчике в кинотеатре.
Также в Киеве Даша встретила и Новый год, побывав в гостях у президента Украины.
Телекамеры не раз обращали на нее внимание во время речи Владимира Зеленского.
Пока что девушка лишь готовится к возвращению в спорт после отдыха. В последние месяцы она несколько раз побывала за границей.
И успела попробовать себя в роли ведущей в передаче Кати Осадчей.
Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья Белодед решилась на кардинальный шаг в своей карьере.