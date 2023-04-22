Чемпион мира по футболу случайно показал голую жену, отправляя поздравление фанату. Видео 18+

Знаменитый немецкий экс-футболист Андреас Бреме стал автором курьезной ситуации. Записывая послание для фаната 62-летний победитель чемпионата мира-1990, засветил свою голую жену Сюзанну Шефер.

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Для портала "Memmo.me" Бреме регулярно записывал футбольным болельщикам персональные пожелания ко дню рождения через WhatsApp. Во время одной из таких записей в своей загородной квартире он слишком поздно выключил запись, из-за чего в кадр попала его обнаженная 56-летняя возлюбленная.

59-секундное видео разошлось по интернету и стало вирусным. Ролик за несколько дней собрал миллион просмотров. Шефер предположила, что это случилось прошлым летом в отпуске на озере Гарда. Почему видео появилось в интернете только сейчас она не понимает.

"Мы поняли это только тогда, когда стало звонить все больше и больше друзей. Я понятия не имею, почему это всплыло сейчас. Кто-то, должно быть, разместил это. Тогда я даже не понял, что отправил его. Зато весь мир теперь знает, какая у меня замечательная жена", - прокомментировал ситуацию Бреме в интервью Bild.

Бреме стал национальным героем после того, как помог Германии выиграть ЧМ. В финале против Аргентины он реализовал победный пенальти. Бундестим победила со счетом 1:0.

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