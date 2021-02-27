Бывший тренер сборной США покончил с собой после обвинений в сексуальном насилии

Бывший тренер олимпийской сборной США по спортивной гимнастике Джон Геддерт покончил с собой через несколько часов после того, как ему было предъявлено обвинение по 24 статьям о сексуальном насилии и торговле людьми, сообщает BBC.

Смерть подтвердил генеральный прокурор Мичигана Дана Нессель.

Геддерт был главным тренером женской сборной по гимнастике в 2012 году и тесно сотрудничал с врачом команды Ларри Нассаром.

В 2018 году Нассар был приговорен к тюремному заключению на срок до 300 лет за сексуальное насилие над более чем 250 девушками.

63-летний Геддерт владел тренировочным центром в Мичигане, где Нассар работал врачом спортзала. Некоторые гимнастки обвинили его в оскорбительном поведении, когда давали показания во время суда над Нассаром.

"Тело Джона Геддерта было найдено поздно вечером после того, как он покончил с собой", – говорится в заявлении Нессель.

В адрес Геддерта было выдвинуто 24 отдельных обвинения, которые "касаются актов словесного, физического и сексуального насилия, совершенных обвиняемым в отношении нескольких молодых женщин".

Геддерт был отстранен от работы в 2018 году из-за обвинений в его адрес. Два пункта касались предполагаемых преступлений сексуального характера над девушками в возрасте от 13 до 16 лет.

Ему также было предъявлено 14 обвинений в торговле людьми за то, что он якобы "подвергал своих спортсменов принудительному труду или оказанию услуг в экстремальных условиях, в результате которых они получили травмы".

Геддерт "не обращал внимания на те проблемы, о которых ему сообщили жертвы, и использовал принуждение, запугивание, угрозы и физическую силу, чтобы заставить их выполнять его требования", – отмечает генеральный прокурор.

Сара Кляйн, первая известная жертва Нассара, сказала, что насилие со стороны Геддерта было еще хуже, назвав это "чистой травмой".

В своем заявлении Кляйн, которая в настоящее время является адвокатом и защитником жертв сексуального насилия, назвала смерть Геддерта "бегством от правосудия" для "нарциссического обидчика".

Сара Теристи, еще одна бывшая гимнастка, тренировавшаяся под руководством Геддерта, сказала, что его смерть "стала жертвой ради нас".

"Я благодарна за то, что оставшимся в живых не придется терпеть длительное и болезненное испытание, но мне грустно, что у нас украли шанс увидеть справедливость", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе прошлого года Федерация гимнастики США подала заявление о признании ее банкротом из-за сексуального скандала вокруг бывшего врача национальной команды Ларри Нассара.