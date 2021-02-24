Бывший футболист АПЛ изнасиловал одноклубников в 11 лет – СМИ

Бывший капитан национальной футбольной сборной Южной Кореи Ки Сон Ен был обвинен в сексуальном и физическом насилии в отношении одноклубников корейских юношеских команд, сообщает koreatimes.

По информации СМИ, две предполагаемые жертвы выступили с заявлениями против звездного игрока, выступавшего восемь лет за английские клубы, а также игравший в "Селтике" и "Мальорке".

Все игроки школьных команд должны были жить в общежитии команды, и им разрешалось возвращаться домой только по выходным. 11-летний Ки Сон Ен и его товарищ по команде якобы заставили двух более юных одноклубников совершить с ними половые акты в период с января по июнь 2000 года. А когда мальчики не подчинялись, два старших игрока избивали их.

Ки Сон Ен в ответ выступил с заявлением, что все описанное "не имеет к нему никакого отношения". Юристы футболиста отметили, что Ки предпримет все необходимые действия, чтобы получить компенсацию за ущерб, причиненный ложными обвинениями.

Адвокат пострадавших Пак Джи Хун признал, что будет сложно решить этот вопрос в юридической плоскости, потому что истек срок давности, а также потому, что двое предполагаемых преступников были несовершеннолетними.

"Два молодых игрока стали жертвами этих преступников, потому что они были слишком маленькими и замкнутыми. Спустя примерно 20 лет они очень хорошо помнят то, что произошло и это до сих пор причиняет им боль. Прежде всего, жертвы хотят искренних извинений. Это происшествие серьезно повлияло на их жизнь", – заявил Пак.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью прошлого года футболиста английской Премьер-лиги, имя которого не может быть названо из-за юридических причин, задержали по подозрению в изнасиловании и незаконном лишении свободы.