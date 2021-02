Бывший баскетболист зарезал девушку в баре. Момент попал на видео

Бывший баскетболист Логан Келли, выступавший за команду университета Монтевалло, был арестован в мексиканской Тихуане по обвинению в убийстве 19-летней танцовщицы ночного клуба Исиды Аталии Ромеро, сообщает TMZ.

Правоохранители задержали 26-летнего американца на месте преступления.

Свидетели рассказали испаноязычным СМИ, что жертва общалась с другим мужчиной в коридоре мотеля, примыкающего к бару, когда подозреваемый подошел сзади и перерезал ей горло складным ножом.

На видео, распространенном в социальных сетях, запечатлен момент убийства. Келли, на котором была маска от коронавируса, берет девушку за голову и наносит удар в шею. Затем Келли убегает от охранников, преследующих его, в то время как жертва, падает на пол.

Внимание! Видео не предназначено для беременных и людей со слабыми нервами!

Security cam footage from Adelita’s Bar in Tijuana shows the moment U.S. Citizen Logan Matthew Kelley murdering a 19 year old worker by slitting her throat. Security guards detained him at the scene until the police arrived. The murder occurred on Wednesday pic.twitter.com/3z75i1zlAM