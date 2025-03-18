Бывшая украинская теннисистка завила, что ее годами насиловал тренер

Известная в прошлом украинская теннисистка Юлия Вакуленко сделала шокирующее заявление о своем опыте работы с тренером, который, по её словам, подвергал её сексуальному насилию на протяжении почти трех лет. В интервью французскому изданию L'Equipe, которое расследует случаи абьюза в теннисном мире, Вакуленко поделилась воспоминаниями о том, как она стала жертвой манипуляций и домогательств со стороны тренера, с которым она начала работать, когда ей было всего 15 лет.

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Юлия родилась 10 июля 1983 года в Ялте. В своей карьере она достигла высокого рейтинга, поднявшись на 32-е место в мировом теннисном рейтинге 19 ноября 2007 года. Вакуленко также стала победительницей 7 турниров ITF в одиночном разряде.

Её тренер, бывший теннисист с рейтингом топ-50 в 80-х годах, изолировал её от окружающего мира, запрещая общаться с другими людьми и контролируя все её действия. "Мы делили одну комнату. Он ложился рядом со мной, гладил меня и обнимал. Он говорил, что очень меня любит, что я принадлежу ему и что только благодаря ему я стану чемпионкой", — цитирует Вакуленко BTU.

По словам теннисистки, тренер использовал психологическое давление, утверждая, что она должна подчиняться ему, даже в сексуальных отношениях, превращая её в "свою вещь". "Это были страшные страдания. Ты начинаешь ненавидеть себя, думаешь: 'Это из-за того, что я красивая, это моя вина'. Повседневная жизнь превращается в кошмар", — добавляет она.

Чтобы ещё больше усилить свою власть, тренер заставил Вакуленко покинуть академию в Барселоне, где она тренировалась, и перейти в частный клуб, где он мог её полностью контролировать. "Я была одна с ним постоянно. Он не позволял мне общаться с другими, контролировал мой телефон, проверял все мои сообщения. Если он был недоволен, он мог не разговаривать со мной или плохо тренировать. Это была настоящая манипуляция", — рассказывает Вакуленко. Она отмечает, что в тот момент она чувствовала себя полностью изолированной, не имея возможности обратиться за помощью.

Её "выходом" из этой ситуации стала травма — Юлия сломала руку перед своим 18-летием. Это позволило ей на два месяца прекратить тренировки и, в конечном счете, разорвать отношения с тренером. "Я хотела начать новую жизнь. И просто выжить", — признается она.

Впоследствии Вакуленко пережила депрессию и анорексию, но смогла восстановиться. Сегодня она решилась рассказать свою историю, чтобы предупредить других спортсменок о том, как важно обращать внимание на подобные ситуации. "Мы воспитываем не только игрока, но и человека. Выиграть, но быть сломленным на всю жизнь — стоит ли это?" — задает риторический вопрос Вакуленко.

После завершения карьеры Вакуленко долгое время проживала в Испании, где в 2008 году планировала принять испанское гражданство и выступать за эту страну на международной арене. Однако её попытка не увенчалась успехом, и Юлия продолжала оставаться активной в теннисе, выступая за Украину.

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