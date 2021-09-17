Бывшая подруга Неймара пришла в ресторан полуголая. Фотофакт

Знаменитая сербская модель Сорая Вучелич, которая в 2014 году встречалась с футболистом ПСЖ Неймаром, поразила своим нарядом. 34-летняя уроженка хорватского Книна пришла в один из ресторанов Германии в белой блузке, подчеркивавшей отсутствия нижнего белья на девушке.

Обладающая бюстом впечатляющего размера, Вучелич практически оголила свое достоинство. Одежда едва прикрывала грудь хорватки, что особенно понравилось ее поклонникам.

Фанаты в комментариях устроили настоящий "пожар", завалив красотку восторженными комментариями.

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Отметим, что Вучелич сделала несколько пластических операций по увеличению груди и губ и с тех пор старается одеваться максимально откровенно.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на фотографии модели.

Ранее Вучевич засветилась в ультра-откровенном наряде: на девушке было черное платье, которое прикрывало лишь правую грудь. Левое плечо и грудь были полностью обнажены.