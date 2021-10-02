Бывшая невеста Кличко поразила новой внешностью. Фото

Знаменитая американская актриса и бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери сделала себе новую прическу, кардинально сменив стиль. Поклонники, привыкшие видеть американку с волосами собранными в пучок на затылке, были поражены роскошным образом своей любимицы.

Под фотографией Хайден похвасталась, что это парикмахерская является для нее неким местом силы, где она черпает энергию.

"Впервые я здесь побывала еще подростком. Синди хозяйка и моя подруга. Ее девочки и сама Синди всегда заставляют меня чувствовать себя свежей, новой и красивой каждый раз, когда я к ним прихожу. Это мое секретное оружие", – написала 32-летняя актриса у себя в Instagram.

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Комментаторы под снимком не смогли сдержать эмоций, восхищаясь такой красотой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Панеттьери 21 августа отметила свой день рождения. В честь этой даты в сети появились редкие фото, как взрослела и менялась Хайден.

Кличко и Панеттьери с перерывами провстречались 9 лет. В августе 2018-го украинский боксер и американская актриса окончательно расстались.