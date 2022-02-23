Бразильский футболист разбил авто стоимостью 680 тысяч долларов

Бразильский полузащитник китайского клуба "Шанхай Порт" Паулиньо попал в серьезную аварию у себя на родине. 27-летний футболист, будучи за рулем, врезался в дерево и разбил дорогой спортивный автомобиль. Модель марки McLaren 600LT оценивается примерно в 680 тысяч долларов.

Об инциденте рассказало британское издание The Sun. Сам Пауло Соарес дос Сантос практически не пострадал, как и его жена, которая находилась с ним в машине.

Авария произошла в бразильском городе Сейландия. Причиной происшествия стала мокрая дорога, на которой Паулиньо не справился с управлением и влетел в дерево.

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Некоторые очевидцы заявили, что футболист ехал со скоростью 150-170 км/ч, но сам он это опроверг. "Меня уже не было бы в живых, если бы это было так", – парировал спортсмен.

Автомобиль после аварии не подлежит восстановлению, но, пишут, что игрок и его супруга уже присматриваются к новой модели. В Китае Паулиньо выступает с лета 2021 года, а до этого, кроме родины, играл в Европе. Самым известным из его клубов был "Порту". Трансферная стоимость атакующего полузащитника – 1,8 миллиона евро.

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