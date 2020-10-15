Бразильская фитнес-модель увеличила грудь и поразила объемами. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,2 т.
Валерия Пачеко

Популярная бразильская модель Валерия Пачеко произвела настоящий фурор в Instagram, выложив фотографии после операции по увеличению груди.

Спортсменка, изначально обладающая пышными формами, с помощью пластических хирургов добавила еще сантиметров в самое выдающееся место.

Валерия Пачеко с новой грудью
Валерия Пачеко в бикини
Валерия Пачеко на море
Валерия Пачеко на фоне горы
Валерия Пачеко в шезлонге
Валерия Пачеко возле бассейна
Валерия Пачеко в розовом
Валерия Пачеко

Фанаты в комментариях сразу отметили новый размер спортсменки, восхитившись обновленным телом бразильянки.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пачеко вместе с подружкой Ари Кларк устроили откровенную провокацию для своих подписчиков в Instagram.

Фитоняшки на природе организовали совместную обнаженную фотосессию. Сексуальные кадры, на которых спортсменки прижимаются друг к дружке обнаженной грудью, произвели неизгладимое впечатление в сети.