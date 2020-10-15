Бразильская фитнес-модель увеличила грудь и поразила объемами. Фотофакт
Популярная бразильская модель Валерия Пачеко произвела настоящий фурор в Instagram, выложив фотографии после операции по увеличению груди.
Спортсменка, изначально обладающая пышными формами, с помощью пластических хирургов добавила еще сантиметров в самое выдающееся место.
Фанаты в комментариях сразу отметили новый размер спортсменки, восхитившись обновленным телом бразильянки.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пачеко вместе с подружкой Ари Кларк устроили откровенную провокацию для своих подписчиков в Instagram.
Фитоняшки на природе организовали совместную обнаженную фотосессию. Сексуальные кадры, на которых спортсменки прижимаются друг к дружке обнаженной грудью, произвели неизгладимое впечатление в сети.