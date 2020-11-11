Биатлонистка сборной Украины в купальнике восхитила сеть размером бюста
Биатлонистка сборной Украины Юлия Журавок из-за беременности решила приостановить свою спортивную карьеру и отправилась отдыхать в жаркие страны.
У себя в Instagram 26-летняя сумчанка разместила снимок в купальнике с пляжа, чем вызвала настоящий фурор в комментариях.
Пользователи не смогли пройти мимо выдающихся внешних данных спортсменки, завалив ее восторженными отзывами.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Журавок восхитила всех болельщиков своим неожиданным видом.
Фанаты, привыкшие видеть спортсменку в зимнем соревновательном комбинезоне, были поражены роскошным образом украинки с голыми ногами.
Напомним, что в прошлом году Юлия завоевала серебряную медаль индивидуальной гонки чемпионата Европы, который проходил в Беларуси.