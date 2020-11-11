Биатлонистка сборной Украины в купальнике восхитила сеть размером бюста

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Юлия Журавок

Биатлонистка сборной Украины Юлия Журавок из-за беременности решила приостановить свою спортивную карьеру и отправилась отдыхать в жаркие страны.

У себя в Instagram 26-летняя сумчанка разместила снимок в купальнике с пляжа, чем вызвала настоящий фурор в комментариях.

Пользователи не смогли пройти мимо выдающихся внешних данных спортсменки, завалив ее восторженными отзывами.

Юлия Журавок
комментарии под фото
Юлия Журавок на отдыхе
Юлия Журавок загорает

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Журавок восхитила всех болельщиков своим неожиданным видом.

Фанаты, привыкшие видеть спортсменку в зимнем соревновательном комбинезоне, были поражены роскошным образом украинки с голыми ногами.

Напомним, что в прошлом году Юлия завоевала серебряную медаль индивидуальной гонки чемпионата Европы, который проходил в Беларуси.

Юлия Журавок