Биатлонистка сборной Украины родила от чемпиона мира из Красноярска

Биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамова и южнокорейский биатлонист Тимофей Лапшин стали родителями.

О счастливом событии в семье спортсменка сообщила в своем Instagram.

"Мы попросили и наше чудо пришло к нам в день Святого Николая", – написала Ольга.

Напомним, что Абрамова родилась в 1988 году в Ульяновске (Россия). Летом 2012 года приняла решение выступать за сборную Украины. Является трехкратной чемпионкой мира по летнему биатлону.

32-летний Лапшин до 2017 года выступал за Россию. Уроженец Красноярска дважды становился призером чемпионатов Европы (эстафета 2011 и гонка преследования 2013) и двукратным чемпионом мира по летнему биатлону (2019).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга произвела настоящий фурор в Instagram, снявшись в откровенной фотосессии. На снимке, сделанном в Чернигове, 31-летняя спортсменка запечатлена в кружевном белье.