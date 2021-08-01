Беременная жена Зинченко снялась в прозрачном платье

Украинская журналистка Влада Седан Щеглова, которая год назад года вышла замуж за полузащитника сборной Украины по футболу Александра Зинченко, снялась в нежной фотосесии. На снимке, который 25-летняя уроженка Винницы выложила у себя в Instagram, она позирует в прозрачном наряде, подчеркивающем ее выпуклые формы.

В комментариях друзья и подписчики Влады не смогли держать эмоций, восхищаясь ее образом. Юзеры завалили украинку комментариями.

"Такая нежная", "Ангелочек", "Боже, какая прекрасная", – пишут поклонники.

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Стоит отметить, что Щеглова даже беременной работала на матчах чемпионата Европы по футболу-2020.

Перед матчем 3-го тура группового этапа с Австрией Седан вместе с женами других игроков сборной Украины приняла участие в роскошной фотосессии.

Сам матч завершился поражением (0:1), но Украина все равно вышла в плей-офф, где обыграла в 1/8 финала Швецию (2:1).