Беременная жена футболиста сборной Украины снялась в откровенной фотосессии

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
2,8 т.
Анна Зубкова

Жена украинского футболиста венгерского "Ференцвароша" Александра Зубкова Анна произвела настоящий фурор в Instagram, снявшись в откровенной фотосессии.

Супруга игрока сборной Украины продемонстрировала многотысячной армии своих подписчиков округлившийся животик. В кадре на девушке надет прозрачный топ, который подчеркивает ее внушительные формы.

Анна Зубкова в прозрачном топе
Анна Зубкова расписывается с Александром
Анна Зубкова в платье
Анна Зубкова в белом наряде

Как сообщал OBOZREVATEL, Аня в свое время закончила харьковский Национальный фармацевтический университет (НФаУ) и некоторое время работала врачом в лаборатории.

В декабре прошлого года красотка снялась полностью обнаженной на Мальдивах. Красотка лишь слегка прикрылась белоснежным одеялом.

Александр Зубков