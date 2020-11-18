Беременная жена футболиста сборной Украины снялась в откровенной фотосессии

Жена украинского футболиста венгерского "Ференцвароша" Александра Зубкова Анна произвела настоящий фурор в Instagram, снявшись в откровенной фотосессии.

Супруга игрока сборной Украины продемонстрировала многотысячной армии своих подписчиков округлившийся животик. В кадре на девушке надет прозрачный топ, который подчеркивает ее внушительные формы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Аня в свое время закончила харьковский Национальный фармацевтический университет (НФаУ) и некоторое время работала врачом в лаборатории.

В декабре прошлого года красотка снялась полностью обнаженной на Мальдивах. Красотка лишь слегка прикрылась белоснежным одеялом.