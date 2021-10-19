Беременная супруга лидера 'Динамо' снялась с дочерью в одинаковых нарядах

Один из основных футболистов киевского "Динамо" Виталий Буяльский отправился с командой на матч Лиги чемпионов против "Барселоны". Состоится он 20 октября в Испании в 19:45. В то же время жена полузащитника, Алина, похвасталась новыми фотографиями в "интересном положении".

На своей странице в Instagram беременная Буяльская поделилась кадрами с открытым животом в компании с дочерью Златой. Причем, девушки облачились в одинаковые черно-белые наряды. "С подружкой", – подписала жена футболиста фото, добавив их рассказом об отношении Златы к будущему братику.

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"Так уже хочу посмотреть ее реакцию на появления братика. Всегда говорят, что у старшей появляется ревность, но как-то я вообще не верю, что у Златы она будет, она каждый день спрашивает, ну, когда уже, живот целует еще с самого начала, говорит будет помогать мне нянчить, ну посмотрим. А у вас была ревность у старших деток?" – поинтересовалась Алина у подписчиков.

Это уже не первое появление в сети беременной Буяльской. Вместе с фото она предлагала угадать дату ее следующих родов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу назвал состав на матч "Динамо" в Барселоне.

На днях жена Буяльского снялась в эротической фотосессии.