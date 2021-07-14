Беременная Седан в купальнике выложила совместное фото со згоревшим Зинченко

Украинская журналистка Влада Седан Щеглова, которая в августе прошлого года вышла замуж за футболиста сборной Украины Александра Зинченко, похвасталась соблазнительным фото с отдыха. На снимке, который 25-летняя уроженка Винницы выложила у себя в Instagram, она позирует в обнимку с супругом на фоне роскошных гор.

На снимке Щеглова одета в красный сдельный купальник, который подчеркивал ее округлившийся живот. На Зинченко были красные шорты. В комментариях пользователи отметили, что игроку "Манчестер Сити" уже достаточно солнца, а также стали шутить про "пивной живот" Влады.

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Стоит отметить, что Щеглова даже беременной работала на матчах чемпионата Европы по футболу-2020.

Перед матчем 3-го тура группового этапа с Австрией Седан вместе с женами других игроков сборной Украины приняла участие в роскошной фотосессии.

Сам матч завершился поражением (0:1), но Украина все равно вышла в плей-офф, где обыграла в 1/8 финала Швецию (2:1).

Путь на Евро-2020 "желто-синие" завершили в четвертьфинале, разгромно уступив Англии (0:4).